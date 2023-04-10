Разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару уменьшилась до 2–4% — Finance.ua

Разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару уменьшилась до 2–4%
В течение февраля-марта экономическая активность в Украине стала возобновляться после приостановки этого процесса в конце 2022 года. Ситуация на валютном рынке тоже улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2–4%.
О состоянии экономики и валютного рынка рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время встречи с представителями Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.
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Валютный рынок стабилизировался благодаря ритмичному поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению «зерновой сделки», калибровке Национальным банком валютных ограничений, последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов.
Кроме того, для стабилизации валютного рынка НБУ ввел инструменты снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса.
В Нацбанке ожидают дальнейшей стабилизации за счет отказа от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и роста привлекательности гривневых активов.
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