Разговаривает с авто и делится данными: Pirelli разработали первую умную шину — Finance.ua
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Разговаривает с авто и делится данными: Pirelli разработали первую умную шину

Технологии&Авто
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Разговаривает с авто и делится данными: Pirelli разработали первую умную шину
Разговаривает с авто и делится данными: Pirelli разработали первую умную шину
Компания Pirelli разработала инновационные шины под названием Cyber ​​Tires, которые используют датчики, подключенные через Bluetooth, для прямой связи с автомобилем, предлагая некоторые увлекательные возможности.
Новые шины представлены эксклюзивно на Pagani Utopia. Новые колеса могут фактически общаться с системой контроля тяги автомобиля, контроля стабильности и ABS. По сути, Utopia знает, какая шина установлена, и может настроить все электронные системы в соответствии с конкретной программой, разработанной для этой шины.
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Пьеро Мизани, главный технический директор Pirelli, привел интересный пример. При торможении с ABS шины Utopia Trofeo RS обеспечивают наилучшее сцепление с примерно 5-процентным скольжением колес, но зимние шины Sottozero автомобиля требуют гораздо большего сцепления. Обычно систему ABS автомобиля нужно настроить таким образом, чтобы она работала с любым количеством разных шин, но это приносит в жертву максимальную эффективность автомобиля.
Мы давно хотели получить такие возможности для наших автомобилей. Мы твердо верим, что есть способ улучшить поведение автомобиля на дороге благодаря конкретным шинам", — сказал Кристофер Пагани, сын основателя компании и директор по маркетингу компании.
С помощью Cyber ​​Tires транспортное средство также может оценивать возраст и степень износа шин.
Pirelli также может собирать данные о шинах, используемых в транспортных средствах клиентов, что дает компании лучшее представление о стиле вождения, реальном пробеге и многом другом. Все это помогает в разработке шин.
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Цель инженеров состоит в том, чтобы использовать один или несколько датчиков для точной оценки уровня сцепления и узнать, что происходит под пятном контакта шины. Идея состоит в том, чтобы предоставить эту информацию другим системам автомобиля, оптимизируя производительность в очень высокой степени.
Чем больше у автомобиля данных о происходящем с шинами, тем лучше он может настроить свои системы в соответствии с ними.
На данный момент Pirelli использует Cyber ​​Tires в McLaren Artura, Audi RS4 и Pagani Utopia, но только в Pagani автомобиль изменяет контроль тяги и настройки ABS в соответствии с установленными шинами. В двух других авто шины просто сообщают автомобилю, что установлена ​​оригинальная шина.
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По материалам:
Autogeek
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