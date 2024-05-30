Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы — Finance.ua

Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы 30.05.2024, 01:25 — Технологии&Авто

Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы

Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.

Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.

Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы у них был выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.

Infiniti QX50

Только 25% владельцев купили бы снова эту модель

Основные претензии:

элементы управления сложны в использовании;

двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.

Volkswagen Taos

Только 38% владельцев купили бы снова эту модель

Основные претензии:

недостатки силового агрегата

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Nissan Sentra

Только 39% владельцев купили бы снова эту модель

Основные претензии:

общее недовольство автомобилем.

Kia Sorento Hybrid

Только 42% владельцев купили бы снова эту модель

Основные претензии:

в общем хуже предыдущего поколения;

некомфортная езда.

Nissan Kicks

Только 44% владельцев купили бы снова эту модель

Основные претензии:

общее недовольство автомобилем.

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