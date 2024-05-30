Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы — Finance.ua

Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.
Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.
Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы у них был выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.
Infiniti QX50
- Только 25% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- элементы управления сложны в использовании;
- двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.
Volkswagen Taos
- Только 38% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- недостатки силового агрегата
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Nissan Sentra
- Только 39% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- общее недовольство автомобилем.
Kia Sorento Hybrid
- Только 42% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- в общем хуже предыдущего поколения;
- некомфортная езда.
Nissan Kicks
- Только 44% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- общее недовольство автомобилем.
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