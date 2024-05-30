Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы — Finance.ua
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Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы

Технологии&Авто
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Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.
Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.
Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы у них был выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.

Infiniti QX50

  • Только 25% владельцев купили бы снова эту модель
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Основные претензии:
  • элементы управления сложны в использовании;
  • двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.

Volkswagen Taos

  • Только 38% владельцев купили бы снова эту модель
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Основные претензии:
  • недостатки силового агрегата

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Nissan Sentra

  • Только 39% владельцев купили бы снова эту модель
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Основные претензии:
  • общее недовольство автомобилем.

Kia Sorento Hybrid

  • Только 42% владельцев купили бы снова эту модель
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Основные претензии:
  • в общем хуже предыдущего поколения;
  • некомфортная езда.

Nissan Kicks

  • Только 44% владельцев купили бы снова эту модель
Автомобили-разочарование 2024 года: какими моделями недовольны владельцы
Основные претензии:
  • общее недовольство автомобилем.
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По материалам:
Novyny.live
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