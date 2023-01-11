«Раздутое мошенничество» — глава JPMorgan Джейми Даймон о криптовалютах 11.01.2023, 13:36 — Личные финансы

«Раздутое мошенничество» — глава JPMorgan Джейми Даймон о криптовалютах

Генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон поделился своим мнением о криптовалютах в эфире программы Squawk Box на CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

По мнению Даймона, Bitcoin — это «раздутое мошенничество». Он считает, что актив отличается от блокчейн-технологии. Последнюю, по его словам, используют для перемещения информации и денег. Это та система учета, которую можно будет развернуть, добавил Даймон.

Глава JPMorgan заявил, что его не удивил крах криптовалютной биржи FTX, которую он назвал «децентрализованной финансовой пирамидой». По словам Даймона, «шум вокруг коллапса платформы был выдающимся». Он также добавил, что сама по себе криптовалюта «ничего не делает».

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В сентябре 2022 года Даймон уже называл криптовалюты децентрализованными финансовыми пирамидами, одновременно отмечая ценности блокчейна, DeFi и смарт-контрактов. Еще в апреле он отмечал, что эти технологии могут усовершенствовать разные аспекты банковской деятельности.

В декабре старший стратег JPMorgan Джаред Гросс заявил, что институциональные инвесторы не заинтересованы в инвестировании в цифровые активы из-за высокой волатильности рынка. При этом в ноябре холдинг зарегистрировал торговую марку криптовалютного кошелька «JP Morgan Wallet».

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