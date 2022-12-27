JPMorgan: криптовалюта как класс активов фактически не существует для большинства крупных институционалов — Finance.ua

JPMorgan: криптовалюта как класс активов фактически не существует для большинства крупных институционалов 27.12.2022, 00:12 — Криптовалюта

Институциональные инвесторы по-прежнему в большинстве своем держатся подальше от рынка криптовалют, поскольку волатильность класса активов является проблемой для руководителей фондов.

Такое мнение высказал Джаред Гросс, глава отдела стратегии институционального портфеля в JPMorgan Asset Management.

«Криптовалюта как класс активов фактически не существует для большинства крупных институциональных инвесторов», — отметил Гросс.

По мнению эксперта, «волатильность слишком высока, а отсутствие внутренней доходности, на которую институционалы могут рассчитывать, очень сложно».

Гросс считает, что большинство институциональных инвесторов сейчас «вздыхают с облегчением от того, что они не зашли в крипторинок», и что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Медвежий рынок также положил конец идее о том, что Bitcoin (BTC) может быть формой цифрового золота или служить средством хеджирования инфляции, отметил Гросс, заявив, что «само собой разумеется», что это не так.

Это был год драматических падений для крипторинка. С января по декабрь стоимость Bitcoin упала с $47 700 до менее чем $17 000. Ethereum (ETH) упал с $3 700 до $1 200 за тот же период. По данным CoinMarketCap, общая капитализация крипторынка упала с $2,2 трлн до почти $810 млрд.

cryptomisto По материалам:

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