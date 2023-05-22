Разблокировка портов Николаева увеличит экспорт зерна вдвое – Министр агрополитики — Finance.ua
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Разблокировка портов Николаева увеличит экспорт зерна вдвое – Министр агрополитики

Аграрный рынок
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Разблокировка портов Николаева увеличит экспорт зерна вдвое – Министр агрополитики
Разблокировка портов Николаева увеличит экспорт зерна вдвое – Министр агрополитики
Украина может увеличить экспорт зерна при разблокировании портов Николаева.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона «Единые новости».
По его словам, большое значение имеет Николаев, поскольку он сопоставим по размерам с портами Большой Одессы. Его разблокировка примерно вдвое может увеличить экспорт для Украины, удешевить логистику, соответственно, украинские аграрии получат больше денег.
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«Важно открытие не только Николаева, но и чтобы количество пропускаемых на Босфоре судов было достаточным. Потому что, если их будет недостаточно, не важно, сколько портов будут открытыми, это ничего не даст» — подчеркнул Сольский.
Также министр добавил, что важно говорить о тех людях, которые готовы работать на этих судах, поскольку фактор опасности остается существенным.
Напомним, соглашение о зерновом коридоре по Черному морю было решено продлить еще на 2 месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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