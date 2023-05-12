Пять стран ЕС снова обратились в Еврокомиссию по делу украинской агропродукции — Finance.ua

Пять стран ЕС снова обратились в Еврокомиссию по делу украинской агропродукции Сегодня 12:21 — Аграрный рынок

Пять стран ЕС снова обратились в Еврокомиссию по делу украинской агропродукции

Пять стран ЕС — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария — в четверг обратились в Еврокомиссию с призывом предложить соответствующие механизмы защиты для аграриев этих стран от увеличенного наплыва украинской агропродукции.

Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и развития села РП.

Как отмечается, в четверг по инициативе Польши соответствующее совместное письмо министров сельского хозяйства пяти стран ЕС отправлено вице-президенту Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису и Еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

Письмо касается исключительных и временных превентивных мер по импорту ограниченного количества товаров из Украины.

В нем подчеркивается, что решение Еврокомиссии от 2 мая о запрете ввоза (до 5 июня, с возможностью продления) на внутренний рынок этих пяти стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины может оказаться «неэффективным и недостаточным». Министры обратили внимание, что введенный запрет на импорт не касается продуктов из Украины, на которые до 2 мая действовали национальные запреты этих стран ЕС.

Для урегулирования ситуации эти страны предлагают соответствующие, по их мнению, механизмы. В частности, они предложили подтвердить продление до конца года решения Еврокомиссии от 2 мая о запрете на импорт в пять стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Они также предлагают ввести постоянный мониторинг импорта других чувствительных агропродовольственных товаров из Украины и, при необходимости, предусмотреть оперативное введение превентивных мер.

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Кроме того, предлагается адаптировать уровень поддержки аграриев к фактическим потерям, а также выделить дополнительные средства на помощь фермерам, поскольку бюджета общей аграрной политики и национальных бюджетов недостаточно.

Как сообщалось, правительство Польши с 15 апреля в одностороннем порядке ввело запрет на ввоз в Польшу из Украины широкого перечня агропродукции. Подобные мероприятия после консультаций с Варшавой ввели также Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Под давлением этих пяти стран Е С Еврокомиссия приняла решение о запрете ввоза (до 5 июня, с возможностью продления) на внутренний рынок этих пяти стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. В то же время эти страны после решения Еврокомиссии отменили национальные запреты на ввоз украинской агропродукции.

Между тем по территории Польши продолжает осуществляться транзитная перевозка украинского зерна в европейские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны.

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Укрінформ По материалам:

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