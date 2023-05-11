"Зерновую сделку" могут продлить по меньшей мере на 2 месяца — МИД Турции — Finance.ua

"Зерновую сделку" могут продлить по меньшей мере на 2 месяца — МИД Турции
Действие «зерновой инициативы» по экспорту украинского зерна по Черному морю может быть продлено минимум на 2 месяца.
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует CNN Türk.
«Фактически продление („зерновой сделки“. — Ред.) было сделано на 2 месяца. Я думаю, что мы можем получить результаты, продлив по меньшей мере еще на 2 месяца. Думаю, мы сможем это реализовать», — заявил Чавушоглу.
Чавушоглу побывал с визитом в Москве, где встречался с главой МИД рф Сергеем Лавровым. По словам турецкого министра, в ходе переговоров особое внимание они уделили ситуации в Украине и «зерновой инициативе».
Напомним, 10 мая в Стамбуле началась встреча между Турцией, россией, Украиной и ООН по продлению «зерновой инициативы», из которой рф грозит выйти после 18 мая.
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