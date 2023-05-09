Украина и ЕС создадут платформу для агроэкспорта — Finance.ua

Украина и ЕС создадут платформу для агроэкспорта Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

Украина и ЕС создадут платформу для агроэкспорта

Власти Украины и Евросоюза создадут общую координационную платформу, которая будет заниматься проблемными вопросами экспорта агропродукции.

Об этом стало известно во вторник, 9 мая, во время совместной пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Так, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на солидарность стран-соседей, учитывая чрезвычайные вызовы во время войны с россией.

«Даже жестокие как на время войны протекционистские мероприятия наших соседей не могут не разочаровывать. Мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а лишь усиливает возможности агрессора», — сказал президент.

Он предложил создать координационную группу для мониторинга проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной.

«Мы ожидаем от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений — если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть. Мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, так и украинцев, страдающих, вдобавок ко всему, еще и от примененных к нам экспортных ограничений», — отметил Зеленский.

Урсула фон дер Ля1ен признала, что ситуация с украинским экспортом требует срочного решения.

«Неотложный приоритет сейчас в том, чтобы импорт зерна продолжался постоянно и при малейших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества разных сторон. Для этого мы создадим координационную платформу, чтобы сделать „пути солидарности“ полностью функционирующими», — заявила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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