НБУ оценил уменьшение валютной выручки в случае закрытия «зернового коридора» — Finance.ua

НБУ оценил уменьшение валютной выручки в случае закрытия «зернового коридора»
Риск прекращения или усложнения работы «зернового коридора» заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами.
Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за апрель 2023 года.
По прогнозу НБУ, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:
- на 270 млн долларов в месяц — в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,
- на 290 млн долларов в месяц — в случае невозобновления действия «зернового коридора»,
- на 800 млн долларов в месяц — в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.
По данным НБУ, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.
«Но это усложнит деятельность аграриев и может вынудить их уменьшать посевы, что негативно скажется в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс», — говорится в обзоре.
Напомним, Москва грозится заблокировать работу «зернового коридора» после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и россией продолжаются.
Кроме того, Еврокомиссия со 2 мая запретила экспорт основной аграрной продукции из Украины в пять стран Восточной Европы до начала июня.
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