НБУ оценил уменьшение валютной выручки в случае закрытия «зернового коридора» — Finance.ua

НБУ оценил уменьшение валютной выручки в случае закрытия «зернового коридора» Сегодня 17:33 — Аграрный рынок

НБУ оценил уменьшение валютной выручки в случае закрытия «зернового коридора»

Риск прекращения или усложнения работы «зернового коридора» заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами.

Об этом говорится в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины за апрель 2023 года.

По прогнозу НБУ, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:

на 270 млн долларов в месяц — в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,

на 290 млн долларов в месяц — в случае невозобновления действия «зернового коридора»,

на 800 млн долларов в месяц — в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.

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По данным НБУ, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

«Но это усложнит деятельность аграриев и может вынудить их уменьшать посевы, что негативно скажется в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс», — говорится в обзоре.

Напомним, Москва грозится заблокировать работу «зернового коридора» после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и россией продолжаются.

Кроме того, Еврокомиссия со 2 мая запретила экспорт основной аграрной продукции из Украины в пять стран Восточной Европы до начала июня.

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