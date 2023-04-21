Польша возобновила транзит украинской агропродукции в страны ЕС — Finance.ua

Польша возобновила транзит украинской агропродукции в страны ЕС
С полуночи, 21 апреля, Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом через территорию страны в другие страны ЕС и польские морпорты, сообщает «Укринформ».
Первый автомобильный конвой отправится из пункта попуска «Дорогуск» в Нидерланды. Об этом в комментарии изданию сообщил представитель Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Дерусь.
По его словам, в настоящее время готовится конвой с украинскими товарами, которые в скором времени выедут с границы.
«Сейчас мы уже имеем сформированный конвой из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца», — сообщил Дерусь.
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