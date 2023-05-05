Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики Сегодня 19:46 — Казна и Политика

Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики

Действия польского правительства, направленные на запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, в прошлом месяце обошлись Киеву в $143 млн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Брюссельскому экономическому форуму, пишет Bloomberg.

Польша и несколько других восточных членов ЕС ввели ограничения на экспорт украинских продуктов питания в апреле, сославшись на резкое падение цен на рынке, нанесшее вред их фермерам, этот шаг был осужден со стороны ЕС.

Читайте также Цены на пшеницу повысились на фоне эскалации напряженности в Черном море

«С вмешательством Комиссии мы получаем какое-то облегчение ситуации, но ситуация не решена», — сказал Качка.

15 апреля Польша приняла решение о временном запрете ввоза любой сельхозпродукции из Украины, несмотря на то, что ранее стороны договорились о временной остановке экспорта только четырех культур — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Европейская комиссия считает неприемлемыми самостоятельные решения отдельных стран по ограничениям на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заявила 16 апреля агентству PAP спикер ЕК Ариана Подеста.

Впоследствии Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции с 20 на 21 апреля.

Читайте также ЕС предлагает 100 млн евро пяти государствам в обмен на снятие импортных ограничений относительно Украины

Европейская комиссия со 2 мая по 5 июня этого года запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, говорится в сообщении ЕК. В течение этого периода агропродукцию можно по-прежнему поставлять в другие страны — члены блока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.