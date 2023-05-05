Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики — Finance.ua
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Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики

Казна и Политика
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Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики
Запрет Польши на импорт агропродукции стоил Украине $143 млн — Минэкономики
Действия польского правительства, направленные на запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, в прошлом месяце обошлись Киеву в $143 млн.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Брюссельскому экономическому форуму, пишет Bloomberg.
Польша и несколько других восточных членов ЕС ввели ограничения на экспорт украинских продуктов питания в апреле, сославшись на резкое падение цен на рынке, нанесшее вред их фермерам, этот шаг был осужден со стороны ЕС.
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«С вмешательством Комиссии мы получаем какое-то облегчение ситуации, но ситуация не решена», — сказал Качка.
15 апреля Польша приняла решение о временном запрете ввоза любой сельхозпродукции из Украины, несмотря на то, что ранее стороны договорились о временной остановке экспорта только четырех культур — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.
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Европейская комиссия считает неприемлемыми самостоятельные решения отдельных стран по ограничениям на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заявила 16 апреля агентству PAP спикер ЕК Ариана Подеста.
Впоследствии Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции с 20 на 21 апреля.
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Европейская комиссия со 2 мая по 5 июня этого года запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, говорится в сообщении ЕК. В течение этого периода агропродукцию можно по-прежнему поставлять в другие страны — члены блока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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