ЕС предлагает 100 млн евро пяти государствам в обмен на снятие импортных ограничений относительно Украины — Finance.ua

ЕС предлагает 100 млн евро пяти государствам в обмен на снятие импортных ограничений относительно Украины
Европейская комиссия в среду детализировала предложение финансовой поддержки пяти государств ЕС — Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии — в обмен на снятие односторонних импортных ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины.
Об этом говорится в сообщении генерального директората Еврокомиссии по развитию сельского хозяйства.
Поддержка, как и ожидалось, предполагает выделение из сельскохозяйственного резерва ЕС 100 миллионов евро на поддержку фермеров, производящих зерновые и масличные культуры в пяти странах-членах ЕС.
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Среди прочего Еврокомиссия предлагает выделить Болгарии 9,77 миллиона евро, Венгрии — 15,93 миллиона евро, Польше — 39,33 миллиона евро, Румынии — 29,73 миллиона евро и Словакии — 5,24 миллиона евро.
Страны могут дополнить сумму национальными средствами максимум на 200%, в результате чего общая финансовая помощь пострадавшим фермерам составит 300 миллионов евро. Выплаты, как предполагается, будут произведены до 30 сентября.
«Поддержка поможет граничащим с Украиной странам-членам частично компенсировать проблемы, связанные с логистическими препятствиями, возникающими вследствие импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины», — отмечает Еврокомиссия.
Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязуются отменить односторонние меры по запрету импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины.
Ожидается, что пакет поддержки пять государств ЕС одобрят на следующем заседании специального комитета по совместной организации сельскохозяйственных рынков, после чего решение обнародуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу на следующий день после публикации.
Справка Finance.ua:
- 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен;
- таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием, и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.
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