Нацбанк оценил потери аграриев из-за проблем с транзитом через Восточную Европу — Finance.ua

Нацбанк оценил потери аграриев из-за проблем с транзитом через Восточную Европу Сегодня 16:12 — Аграрный рынок

Нацбанк оценил потери аграриев из-за проблем с транзитом через Восточную Европу

Национальный банк в своем макропрогнозе учел проблемы с транзитом украинской агропродукции через страны Восточной Европы.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube

«Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов», — сказал он.

По его словам, потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными. «Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе за счет использования зернового коридора», — добавил он.

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«На третий-четвертый квартал этого года мы дополнительных потерь не закладывали. Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и с еще большими осложнениями работы зернового коридора», — сказал Николайчук.

В то же время заместитель главы НБУ сообщил, что базовый сценарий предусматривает нормальное функционирование зернового коридора до конца года, с учетом снижения рисков безопасности с начала следующего года — расширение возможностей логистики морскими путями.

Справка Finance.ua:

напомним, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины;

это связано с тем, что ввоз зерна оказал значительное влияние на цены на внутреннем рынке. Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

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