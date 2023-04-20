Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта — Finance.ua
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Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта

Аграрный рынок
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Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта
Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта
Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета убытки могут составить «сотни миллионов долларов».
Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Министр отметил, что сейчас три страны запретили импорт аграрной продукции — это Польша, Словакия и Венгрия. Однако транзит разрешен, в том числе через Польшу — с 21 апреля.
«Все, что у нас выходило с момента открытия морского коридора, примерно половина шла по морю, примерно половина шла через западные страны, а также по Дунаю», — сказал он и добавил, что самый большой транзит шел через Румынию, самый маленький — через Словакию.
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Министр отметил, что Минагрополитики в ближайшее время подсчитает убытки от запрета импорта. «Но это очевидно — сотни миллионов долларов», — сказал он.
В то же время, Сольский сообщил, что ситуация динамично меняется, поэтому точные цифры можно назвать лишь на какой-то момент, после чего они утратят актуальность. «Цифры меняются каждый день, потому что очень сильно меняются решения», — добавил он.
По его словам, доля Польши в общем аграрном экспорте Украины составила 10%, из которых половина — транзит, половина — импорт. Доля Словакии — 1,5%, Венгрии — 5-6%. На Румынию приходилось «десятки процентов», из которых транзит составлял более 90%, сообщил министр.
Напомним, Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции с 21 апреля. Контроль транзита будет осуществляться электронной системой Польши SENT. Однако импорт из Украины запрещен.
По материалам:
РБК-Україна
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