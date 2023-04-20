Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта — Finance.ua

Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта Сегодня 07:14 — Аграрный рынок

Сотни миллионов долларов: в Минагрополитики подсчитывают убытки от запрета аграрного экспорта

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета убытки могут составить «сотни миллионов долларов».

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Министр отметил, что сейчас три страны запретили импорт аграрной продукции — это Польша, Словакия и Венгрия. Однако транзит разрешен, в том числе через Польшу — с 21 апреля.

«Все, что у нас выходило с момента открытия морского коридора, примерно половина шла по морю, примерно половина шла через западные страны, а также по Дунаю», — сказал он и добавил, что самый большой транзит шел через Румынию, самый маленький — через Словакию.

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Министр отметил, что Минагрополитики в ближайшее время подсчитает убытки от запрета импорта. «Но это очевидно — сотни миллионов долларов», — сказал он.

В то же время, Сольский сообщил, что ситуация динамично меняется, поэтому точные цифры можно назвать лишь на какой-то момент, после чего они утратят актуальность. «Цифры меняются каждый день, потому что очень сильно меняются решения», — добавил он.

По его словам, доля Польши в общем аграрном экспорте Украины составила 10%, из которых половина — транзит, половина — импорт. Доля Словакии — 1,5%, Венгрии — 5-6%. На Румынию приходилось «десятки процентов», из которых транзит составлял более 90%, сообщил министр.

Напомним, Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции с 21 апреля. Контроль транзита будет осуществляться электронной системой Польши SENT. Однако импорт из Украины запрещен.

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