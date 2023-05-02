Суд наложил арест на пять морских судов, на которых россия вывозила украденное украинское зерно — Finance.ua

Суд наложил арест на пять морских судов, на которых россия вывозила украденное украинское зерно Сегодня 15:45 — Аграрный рынок

Суд наложил арест на пять морских судов, на которых страна-агрессор россия вывозила украденное украинское зерно через Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя.

«По ходатайствам прокуратуры наложены аресты на 5 морских судов-нарушителей, причастных к перевозке через оккупированный полуостров награбленного украинского зерна», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, возбуждено уголовное производство относительно нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 УКУ).

Речь идет о судах «Вера», «Волго-дон 5043 и 205», а также «Волго-балт 188 и 106». Они под российским флагом входили в закрытый морской торговый порт в Крыму, там грузились украинским зерном и вывозили его в третьи страны. Крым они использовали в качестве своеобразного «логистического хаба» в преступной схеме.

Всего подобные аресты наложили на 15 судов-нарушителей.

Українські Новини По материалам:

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