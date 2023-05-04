Цены на пшеницу повысились на фоне эскалации напряженности в Черном море — Finance.ua
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Цены на пшеницу повысились на фоне эскалации напряженности в Черном море

Аграрный рынок
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Цены на пшеницу повысились на фоне эскалации напряженности в Черном море
Цены на пшеницу повысились на фоне эскалации напряженности в Черном море
Цены на пшеницу в мире выросли наиболее резко за последние шесть месяцев из-за эскалации напряженности в Черном море после того, как Кремль атаковали якобы украинские дроны.
Эта эскалация состоялась в важное время, когда обсуждается продление «зернового соглашения», которое позволит Украине в дальнейшем экспортировать урожай через Черное море, пишет Вloomberg.
Издание отмечает, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% до 6,475 доллара за бушель, а в Сингапуре торговались на уровне 6,41 доллара. Днем ранее цены подскочили еще на 5%. Цены на кукурузу в четверг упали на 0,3%, а на сою почти не изменились.
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Аналитик Farm Futures Жаклин Холланд сообщила, что атака беспилотника снова вызвала беспокойство по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала некоторые беспокойства трейдеров относительно того, что недавняя распродажа, возможно, зашла слишком далеко.
Сообщается, что такой вспышки напряженности было достаточно, чтобы спровоцировать покупку на рынке пшеницы. При этом ранее цены здесь упали до двухлетнего минимума из-за благоприятных перспектив урожая в северном полушарии, где выращивается большая часть пшеницы в мире.
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Согласно сообщениям турецких СМИ, заместители министров обороны Турции, россии и Украины должны обсудить продление соглашения, которое, по словам москвы, истекает 18 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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