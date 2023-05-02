Дожди снизят урожай зерновых на 10% — Finance.ua

Дожди снизят урожай зерновых на 10% Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Увлажнение земли дождями в начале апреля улучшало урожай, ведь зимой снежный покров был недостаточным. Однако затяжные и обильные дожди в течение длительного времени обладают обратным эффектом, ухудшая качество озимых пшеницы и ячменя.

Об этом в комментарии AgroPortal.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.

По его словам, производители не имели возможности выйти в поля для проведения необходимой обработки озимых, поэтому не исключено, что на 20-30% в зависимости от региона будет собрано больше фуражного зерна.

Кроме этого, значительная часть полей по всей территории страны «плавает», что, по предварительному прогнозу, до конца мая отсрочит завершение посевной кампании. Подобный календарный план подходит не всем культурам. К примеру, по гороху аграрии уже выпали из срока.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду добавляет, что аграрии могут собрать на 10% меньше продукции, чем в прошлом году.

«Ориентировочно по прогнозам аграрии могут собрать около 64 млн т зерновых и масличных культур. Одна из причин уменьшения — это неблагоприятные погодные условия во время проведения посевной», — отметил парламентарий.

Эксперты отмечают, что значительные осадки, отсутствие солнечных дней и понижение температуры воздуха во второй половине апреля привели к переувлажнению почвы. Это задержало проведение полевых работ.

«Надеемся, что в дальнейшем погодные условия будут способствовать проведению сева, соответственно показатели урожая будут только расти. Ведь украинские аграрии обеспечивают продовольствием около 400 млн человек в мире, и от них, в частности, зависит вопрос обеспечения продовольственной безопасности», — добавил Александр Гайду.

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