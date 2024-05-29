Райффайзенбанк прекращает открывать новые счета россиянам — Finance.ua

Райффайзенбанк прекращает открывать новые счета россиянам Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Райффайзенбанк прекращает открывать новые счета россиянам

Райффайзенбанк объявил о новых ограничениях для своих российских клиентов. Это решение — реакция на требование Европейского центрального банка (ЕЦБ) к австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) существенно сократить свою деятельность в россии.

Об этом сообщили в компании.

С 1 июня Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой».

«Рыночные условия существенно изменились, и мы наблюдаем устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на этот вид продукта», — говорится в сообщении банка.

Счета, открытые до 1 июня, будут продолжать обслуживаться в обычном режиме.

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Напомним, российский Райффайзенбанк, входящий в 20 крупнейших банков по объему активов в россии и включенный ЦБ рф в список системно значимых банков, остается одной из главных финансовых артерий, связывающих российскую экономику с миром.

Райффайзенбанк после начала масштабного вторжения россии в Украину объявил о намерении покинуть российский рынок по примеру многих других западных компаний. Однако банк, судя по всему, все это время расширял бизнес в рф.

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