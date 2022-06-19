Растаможка в "Дія": какой будет формула и сколько нужно будет платить — Finance.ua

Растаможка в "Дія": какой будет формула и сколько нужно будет платить

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Растаможка в "Дія": какой будет формула и сколько нужно будет платить

В течение нескольких прошедших месяцев в Парламенте продолжается дискуссия по отмене так называемого нулевого растаможивания. Недавно в процесс активно включился Кабинет Министров Украины, одобрил проект закона о растаможке в «Дія» и зарегистрировал его для рассмотрения в Парламенте.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Кто сможет воспользоваться растаможкой в «Дія»

Предложение очень простое и обеспечивает подачу декларации через Единый веб-портал государственных услуг, по-простому «Дія». Возможность может быть реализована как в мобильном приложении, так и на сайте. Подробный порядок будет разрабатываться Кабмином после голосования в стенах Парламента.

Новые правила будут касаться исключительно легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Для других категорий транспортных средств процедура и стоимость таможенного оформления останется такой же, как сейчас. Неизменным остается и экологический стандарт — не ниже Евро-2, то есть с 1996 года выпуска.

Новый механизм будет касаться не только физических, но и юридических лиц. Правда, для последних предусмотрено исключение — по желанию компании авто старше 3 лет можно будет растаможить по классической процедуре, без «Дія», а с классической подачей декларации через специальные брокерские программы.

Как будут практически растаможивать авто в «Дія»

Чтобы растаможить автомобиль из-за границы, больше не нужно будет заполнять таможенные декларации или обращаться к таможенному брокеру. Для оформления достаточно будет ввести основные данные об автомобиле:

тип, марка и модель;

год изготовления;

VIN-код

объем двигателя (куб. см);

тип топлива;

сведения о документах на автомобиль (свидетельство о регистрации, экспортная таможенная декларация, другие сопроводительные документы).

Расчет таможенных платежей и оплата также будет происходить в рамках «Дія». Для оплаты платежей будет отведено около месяца времени. Поскольку налоги больше не будут зависеть от таможенной стоимости автомобиля, а будут рассчитываться автоматически по четко определенной формуле, исчезает потребность в физическом осмотре машины работниками таможни.

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Сертификацию, обязательную сегодня, предлагают сделать добровольной. Равно как и экспертный осмотр в Сервисных центрах МВД.

Номерной знак будет присваиваться автоматически, электронное свидетельство о регистрации будет подгружаться в приложение. Физически документ можно будет получить по почте, а номерные знаки изготовить в любой частной компании, имеющей лицензию на их изготовление.

Какова будет формула начисления налогов

Кабмин предлагает переходный период длиной в 5 лет, в течение которого стоимость растаможки будет постепенно снижаться для автомобилей в возрасте до 10 лет.

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базой для начисления налогов является ставка, рассчитываемая по формуле:

Ставка = Коэффициент возраста * объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности

Коэффициент возраста будет изменяться ежегодно в течение 5 лет.

В 2022 году предлагают следующие размеры ставок:

0 лет — 2,2; 1 год — 1,9; 2 года — 1,65; 3 года — 1,55; 4 года — 1,45; 5 лет — 1,35; 6 лет — 1; 7 лет — 0,9; 8 лет — 0,85; 9 лет — 0,8; 10 лет — 0,75; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет — 0,7.

Уже в 2027 году эти показатели составят:

0 лет — 1,54; 1 год — 1,33; 2 года — 1,16; 3 года — 1,09; 4 года — 1,02; 5 лет — 0,95; 6 лет — 0,7; 7 лет — 0,63; 8 лет — 0,6; 9 лет — 0,56; 10 лет — 0,53; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет — 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гибрид — 0,5

Электро — 0

Коэффициент эксклюзивности будет начисляться на автомобили, подпадающие под уплату транспортного налога. Речь идет об автомобилях старше 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. На сегодня эта сумма равна около 2,4 миллиона гривен ($85,5 тысячи). Стоимость автомобилей определяет Минэкономразвития и публикует исчерпывающий перечень этих моделей ежегодно до 1 февраля на официальном сайте.

Кроме таких новаций, для электромобилей дополнительно предусмотрено освобождение от таможенных платежей не только для легковых, но и для седельных тягачей и грузовиков. А для всех транспортных средств предлагают отменить сбор в пенсионный фонд во время первой регистрации, который составляет от 3 до 5% от стоимости авто.

Так сколько практически нужно будет платить?

Эксперты Института исследований сравнили стоимость растаможивания по «довоенной» и новой формуле для популярных автомобилей, привозимых украинцами из-за рубежа, в двух вариантах: для 2022 и 2027 годов. И для полноты картины — стоимость растаможки одного из самых дорогих авто, импортированных под «нулевую» растаможку.

Таким образом, выгоднее всего будет растаможивать более новые автомобили, в возрасте до 5 лет. Так, для новых автомобилей стоимость растаможки может составить 9% от стоимости в 2022 и 6% в 2027 году (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тысяч евро), за старенький дизельный «пассат» придется заплатить аж 63% от его стоимости.

Если сравнивать со ставками растаможивания, действовавшими до «нулевого» растаможивания, по новой формуле налогов придется платить меньше. Однако многое изменилось: подорожали автомобили за рубежом, возросла стоимость их доставки. У украинцев стало меньше денег из-за ослабленной войной экономики. Поэтому несмотря на формальное снижение налогов, конечная стоимость автомобилей в Украине, растаможенных по новой формуле в «Дія», может быть даже выше, чем до войны.

Приятным бонусом может быть разве что необязательная сертификация и отсутствие необходимости платить за услуги таможенного брокера, хотя эти расходы сегодня составляют суммарно около $200.

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