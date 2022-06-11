Нулевая растаможка: откуда и какие авто привозят украинцы — Finance.ua

Нулевая растаможка: откуда и какие авто привозят украинцы

Нулевая растаможка: откуда и какие авто привозят украинцы

С начала действия «нулевой» растаможки в Украину привезли более 100 тысяч подержанных транспортных средств. Больше всего — легковых автомобилей доступного ценового сегмента.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Так, с 9 апреля по 19 мая украинцы привезли из-за границы 90 269 транспортных средств по «нулевой» растаможке. Из них 95,7% (86,4 тыс. шт.) были легковыми авто, 3,4% составили грузовые авто (1,9 тыс. шт.), 0,6% седельных тягачей (354 шт.) и 0,3% автобусов (155 шт.).

Откуда привозили подержанные автомобили под нулевую растаможку

Более 91% автомобилей, привезенных из-за границы в течение апреля-мая, было приобретено в странах ЕС: 82,3 тыс. шт.

В январе-феврале доля автомобилей из Америки составляла почти 28% (17 тыс. шт.), в апреле-мае — всего 4,7% (4,3 тыс.). Из-за временно заблокированных украинских портов доставка таких машин усложнилась и подорожала.

Читайте также Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дії

Первое место в топе самых популярных стран заняла соседняя Польша. Из этой страны украинцы экспортировали 37,2% от общего количества подержанных авто по «нулевой» растаможке — более 30 тысяч автомобилей.

На втором месте оказалась Германия (28,7%, более 23 тысяч авто). Третье место заняла Литва (13%, 10,5 тысяч авто).

США, которая до начала полномасштабного вторжения возглавляла рейтинг стран, откуда украинцы привозили больше всего авто, опустилась на четвертое место, с долей 5,2% и показателем в чуть более 4 тысяч экспортируемых в Украину машин.

Также популярностью среди украинцев пользуются Чехия, Нидерланды, Франция, Словакия, Бельгия и Швейцария.

Какова стоимость авто, привозимых под «нулевую» растаможку

Более 78% легковых автомобилей, привезенных «под нулевую» растаможку, были с ценой до $5 тысяч. Больше всегопокупали автомобили в ценовых диапазонах $1-2 тысячи (28,2%) и $2-3 тысячи (19,5%).

Средняя стоимость подержанной легковушки из-за границы, которую привозили под «нулевую» растаможку, составила $4268. В январе-феврале этот показатель был равен $4759.

Читайте также Украинцы сэкономили 10 миллиардов гривен благодаря нулевой растаможке

Интересно, что в период действия «нулевой» растаможки существенно сократилась доля автомобилей по цене до $1 тысячи. В январе-феврале таких машин было 17,2% от общего количества (9,8 тыс. шт.), а в апреле-мае — всего 6,2% (5,3 тыс. шт.).

Также заметно, что количество импортных автомобилей резко уменьшается после отметки в $10 тысяч, а за все время действия «нулевой» растаможки в Украину привезли только 348 легковушек стоимостью свыше $50 тысяч (0,4% от общего количества).

Средний возраст автомобилей, импортируемых в апреле-мае, составил 14 лет. Больше украинцы привозили автомобили 2004-2009 годов выпуска.

ТОП авто, привезенных под «нулевую» растаможку

В первой десятке самых популярных подержанных легковушек из-за границы, которые украинцы привезли в апреле-мае, отсутствуют элитные модели. Лидером по-прежнему остается Volkswagen Passat. На втором месте оказался Volkswagen Golf, а на третьем — Skoda Octavia. Четвертое, пятое и седьмое места заняли также бренды VAG Audi A6 и Audi A4 соответственно. В общем, автомобили производства этого концерна занимают в рейтинге более трети — 11 мест из 30.

Шестое место занял Renault Megane, за ним следуют два Opel — Zafira и Astra. Замыкает десятку Ford Focus.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.