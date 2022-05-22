Украинцы сэкономили 10 миллиардов гривен благодаря нулевой растаможке — Finance.ua
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Украинцы сэкономили 10 миллиардов гривен благодаря нулевой растаможке

Сегодня 15:39Личные финансы
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Украинцы сэкономили 10 миллиардов гривен благодаря нулевой растаможкеУкраинцы сэкономили 10 миллиардов гривен благодаря нулевой растаможке
За время действия закона о нулевой растаможке в Украину было ввезено около 90 тыс. транспортных средств.
Об этом рассказал первый заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«Госбюджет мог бы получить более 10 млрд грн в случае уплаты таможенных платежей при ввозе этих транспортных средств», — отметил чиновник. Но благодаря тому, что таможенные платежи были отменены, эти деньги остались в украинских семьях.
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Отметим, что работа таможни во время войны вызывает возмущение не только у волонтеров и предпринимателей, ввозящих жизненно необходимые товары, но и у обычных граждан.
Бюрократизированная процедура оформления каждого автомобиля занимает не менее 45 минут. С другими товарами сроки оформления еще больше. Именно это причина создания огромных очередей на десятки километров.
Напомним, что объемы ввоза автомобилей до войны были вполне сопоставимы с нынешними. Например, в апреле прошлого года в Украину было ввезено 38,8 тыс. легковых автомобилей.
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По материалам: Телеканал 24
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