«Нулевая растаможка»: вопросы и ответы относительно нового закона — Finance.ua

«Нулевая растаможка»: вопросы и ответы относительно нового закона

Сегодня 17:03 — Личные финансы

Аналитики портала auto.ria провели обзор закона № 2142-ІХ, который вступил в силу 6 апреля 2022 года, опираясь на финальную редакцию текста, опубликованную в официальном издании «Голос Украины». Напомним, этот документ временно, на период военного положения, отменяет уплату пошлины, акциза и НДС («нулевая растаможка») при импорте транспортных средств в Украину.

Такая норма будет действовать с момента вступления в силу закона и до отмены режима военного положения в Украине.

Кому это доступно? «Нулевая растаможка» распространяется на физических лиц, граждан Украины. Также предусмотрено частичное освобождение от налогов на импорт ТС определенных категорий предпринимателей.

Какие ТС можно ввозить с нулевыми налоговыми ставками?

Легковые автомобили

Кузова к легковым авто

Прицепы

Полуприцепы

Мотоциклы

Автобусы

Грузовики



Каким нормам «Евро» должны соответствовать ТС?

Легковые автомобили — не ниже Евро-2, на практике с 1996 года выпуска, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия.

Автобусы и грузовики — не ниже «Евро-5», на практике с 2009 года выпуска, тоже подтверждается сертификатом.

Кузова к легковым авто, прицепы, полуприцепы и мотоциклы не подпадают под действие закона, которым требуется соответствие ТС определенным экологическим стандартам.

Какие ТС не могут быть ввезены с «нулевой растаможкой»? Которых нет в вышеперечисленном списке, а также те, у которых происхождение или ввоз из страны, признанной государством-оккупантом или агрессором, согласно закону, а также с оккупированных территорий, определенных таковыми в законе.

За что придется платить во время действия этих временных правил?

За транспортное средство, которое вы приобретаете.

За аукционный сбор, страхование, снятие с учета, услуги экспедиции, портовых терминалов и т.д., если это предусмотрено в стране, где ТС приобретено, или без его заказа ТС невозможно купить.

За доставку ТС в Украину, если вы это не делаете самостоятельно.

За сертификацию ТС.

Сбор за первую регистрацию ТС (3-5%) в Пенсионный фонд.

За регистрационные услуги сервисного центра МВД, за номерные знаки и свидетельство о регистрации.

После отмены военного положения нужно что-то доплачивать? Нет. Подобная информация — не более чем чьи-то выдумки. В законе не предусмотрены никакие рассрочки, отсрочки или перенос сроков уплаты налогов. Если машина прошла таможенное оформление по этим временным правилам и зарегистрирована в СЦ МВД, она имеет такой же статус, как те, которые уже были в Украине.

А «еврономера», которые уже есть в Украине, можно растаможить «за ноль»?

Для начала — что такое «еврономера». Это автомобили на иностранной регистрации, которые эксплуатировали украинцы без надлежащего таможенного оформления, с нарушением сроков временного или транзитного ввоза. Часто такие машины были оформлены на иностранные юридические лица, а у «владельца» были документы о том, что он (как пример, потому что вариантов было множество) водитель, выполняющий задачи этой иностранной компании.

Так что, если вы за предыдущие 5 специальных льготных периодов не легализировали свои «еврономера», в таком же статусе они и останутся.

Вы можете передать автомобиль добровольно на нужды ВСУ (если машина на ходу и стоит внимания), оформив это юридически, чтобы в будущем не иметь значительных штрафов. Или выехать на такой машине за границу, снять там с учета, оформить «купчую» от владельца и после этого заехать в режиме импорта, воспользовавшись «нулевой растаможкой».

Новые авто тоже подпадают под действие нового закона? Временная отмена пошлины, акциза и НДС касается только физических лиц, то есть официальные импортеры, являющиеся юридическими лицами, не подпадают под эти условия. Конечно, можно найти пути, как фактически новое авто перевести в статус подержанного, однако не будем вдаваться в детали подобных «схем», не сейчас.

Есть ли какие-либо дополнительные или скрытые ограничения? Транспортные средства, которые будут оформлены по временным правилам, будут иметь такой же статус, как те, которые уже имеют украинскую регистрацию. Их можно будет продавать, дарить, то есть совершать все разрешенные законом сделки без каких-либо ограничений. Также нет лимитов по количеству растаможенных авто на одного человека (как это бывало в предыдущих решениях законодателей). Одним словом — никаких лимитов или ограничений не предусмотрено.

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