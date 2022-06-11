Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дії — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дії

Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дії

Кабинет министров на заседании 10 июня поддержал законопроект, предусматривающий растаможку автомобиля через «Дію» и освобождение электрокаров от налогов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время открытия заседания правительства.

Сегодня мы проголосуем и передадим в Верховную Раду законопроект, предусматривающий растаможку в Дії.

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«Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей происходит автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки — не больше 5 минут», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, таможенники не будут влиять на формулу растаможки.

«Ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность», — объяснил премьер.

Также законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для автомобилей с гибридными двигателями.

«Правительственный законопроект и подход — пример того, как реформа цифровизации становится одновременно антикоррупционной реформой. Новый сервис фактически не имеет аналогов в мире и демонстрирует желание государства делать все максимально удобно и прозрачно для людей», — подытожил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

9 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7448 относительно налогообложения подержанных авто. В пояснительной записке говорится, что пока Украина не вступила в ЕС, нужно навести порядок в таможенном оформлении и регистрации в Украине автомобилей с пробегом;

в Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевую» растаможку раньше окончания военного положения на территории Украины.

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