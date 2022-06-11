Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дії — Finance.ua

«Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей происходит автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки — не больше 5 минут», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, таможенники не будут влиять на формулу растаможки.
«Ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность», — объяснил премьер.
Также законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для автомобилей с гибридными двигателями.
«Правительственный законопроект и подход — пример того, как реформа цифровизации становится одновременно антикоррупционной реформой. Новый сервис фактически не имеет аналогов в мире и демонстрирует желание государства делать все максимально удобно и прозрачно для людей», — подытожил Шмыгаль.
Справка Finance.ua:
9 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7448 относительно налогообложения подержанных авто. В пояснительной записке говорится, что пока Украина не вступила в ЕС, нужно навести порядок в таможенном оформлении и регистрации в Украине автомобилей с пробегом;
в Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевую» растаможку раньше окончания военного положения на территории Украины.