В сервисных центрах МВД появились новые услуги для автомобилистов — Finance.ua

В сервисных центрах МВД появились новые услуги для автомобилистов

Сегодня 09:12 — Личные финансы

Сервисные центры МВД постепенно восстанавливают работу во время войны. Они возвращают не работавшие ранее услуги, а также предлагают новые. Об этом сообщается на сайте Главного сервисцентра.

Какие услуги теперь доступны?

В частности, заработала электронная очередь. Сервис не работал с начала войны из-за постоянных кибератак на сайты государственных органов. Записаться на прием можно было разве что по телефону.

Теперь можно заранее спланировать визит в сервисный центр МВД и записаться на удобное время онлайн через сервис ID.gov.ua. Дистанционная запись является индивидуальной и доступна практически для всех услуг. Исключение сделали для экзаменов по вождению — в этом случае придется использовать терминал в помещении сервисного центра. Если он отсутствует, то экзамены сдаются в порядке живой очереди.

Кроме того, на сайте Главного сервисного центра МВД появился калькулятор стоимости постановки на учет транспорта, позволяющий заранее узнать все платежи, налоги и сборы. Для этого необходимо ввести основные параметры транспортного средства и его цену.

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