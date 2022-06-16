Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію» — Finance.ua

Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію»

Сегодня 09:48 — Личные финансы

Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто через «Дію»

Для растаможки авто через «Дію» владельцу нужно будет ввести в «Дії» все данные об автомобиле — далее он получит расчет стоимости растаможки. Субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет.

Об этом в интервью ЭП заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Самая главная революция в том, что не будет производиться оценка стоимости растаможки авто на основе какой-либо субъективной оценки таможенника. То есть человек вообще устраняется из процесса оценки автомобиля», — говорит Федоров.

По его словам, человек, который растаможивает автомобиль, вводит год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавляет определенные неизменные критерии. На основе формулы, определенной в нормативно правовых актах Украины, приложение автоматически считает, сколько нужно заплатить за растаможку.

«То есть владельцу автомобиля для его растаможки нужно будет ввести в „Дії“ все данные об автомобиле. Далее он получит расчет стоимости растаможки», — рассказал министр.

Эту сумму можно будет сразу уплатить в приложении или отложить уплату и уведомить государственные органы о пересечении границы автомобилем, подлежащим растаможке.

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После растаможивания информация автоматически попадает во все государственные органы.

По словам Федорова, после внедрения этого новшества необходимость в оценке таможенника отпадет, субъективный фактор оценки автомобиля исчезнет, вся процедура растаможки будет происходить через приложение.

«Фундаментально мы выступаем за то, чтобы все государственные услуги были автоматизированы и предоставлялись гражданам без участия госслужащих. Это будет первая беспрецедентная услуга на таможне. Надеюсь, что после реализации этой услуги все украинцы поймут, как может работать таможня. Мы уже начали разработку услуги в „Дії“, пока ждем принятия соответствующих законопроектов», — резюмировал министр.

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