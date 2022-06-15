Кабмин предлагает Раде по-новому растаможивать авто: детали законопроектов — Finance.ua

Кабмин предлагает Раде по-новому растаможивать авто: детали законопроектов

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Кабмин предлагает Раде по-новому растаможивать авто: детали законопроектов

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта, направленных на изменение налогообложения транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Об этом в Телеграм сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Речь идет о законопроектах № 7466, № 7467 и № 7468, предусматривающих внесение в Налоговый, Бюджетный и Таможенный кодексы изменений, касающихся налогообложения транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Законопроект № 7466

Этим законопроектом предлагается изменить существующую систему налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможки транспортного средства, согласно которой не будет учитываться стоимость авто. Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

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А также исключить из перечня плательщиков сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Законопроект № 7467

Проект закона предусматривает, что 50% поступлений от акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств направляются в общий фонд государственного бюджета, остальные 50% — в специальный фонд госбюджета.

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Кроме этого, он отменяет норму об отнесении к доходам общего фонда государственного бюджета сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, которые уплачиваются при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации.

Законопроект № 7468

Документом предлагается, что таможенное оформление легковых автомобилей для их свободного обращения на территории Украины производится таможенными органами на основании электронной таможенной декларации, подаваемой декларантом через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Кроме этого, указанный проект предусматривает, что предприятия, осуществляющие декларирование бывших в употреблении легковых автомобилей и с года выпуска которых прошло более трех лет, могут по желанию выбрать любую другую форму декларирования, предусмотренную Таможенным кодексом.

Законопроект также призван урегулировать, что заказ услуг по государственной регистрации и перерегистрации автомобилей легковых осуществляется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, а сертификация легковых автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины для свободного обращения, является добровольной и может проводиться по желанию лица, ввозящего такое авто.

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