Расширен пилотный проект по подготовке женщин-водителей автобусов: кто может принять участие — Finance.ua

Расширен пилотный проект по подготовке женщин-водителей автобусов: кто может принять участие Сегодня 17:16 — Личные финансы

Расширен пилотный проект по подготовке женщин-водителей автобусов: кто может принять участие

Пилотный проект по подготовке и трудоустройству женщин-водителей автобусов расширен. Теперь он включает 10 областей Украины и Киев. Инициатива предусматривает бесплатное обучение, менторскую поддержку и гарантированную работу для участниц.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В каких областях действует программа

Теперь отбор участниц будет проводиться в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Киев.

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Подать заявку можно до 17 января.

Что предусматривает участие в проекте

Участницы проекта получат:

Бесплатное обучение для получения категории «D»;

Гарантированное трудоустройство после завершения курса;

Менторскую поддержку для адаптации на новом рабочем месте;

Обучение по европейским стандартам, учитывая реформирование пассажирского транспорта в Украине.

Проект поддерживают 10 компаний-партнеров, в том числе коммунальные предприятия и крупные транспортные компании.

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Они готовы предложить выпускницам комфортные условия труда и содействовать их интеграции в профессиональную сферу.

Кто может принять участие

Целью проекта является не только обучение для получения водительской категории «D», но и обеспечение женщин работой в сфере пассажирских перевозок.

К участию приглашаются женщины в возрасте от 21 до 65 лет, которые:

проживают в указанных регионах;

имеют водительские удостоверения категорий «B», «C», «CE» или «D1» с опытом вождения не менее 3 лет;

готовы учиться онлайн и офлайн;

стремятся переквалифицироваться и работать в сфере пассажирских перевозок.

Как подать заявку

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету по ссылке . Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: she.drives.info@gmail.com

Проект реализуется ОО «Фонд институционального развития» в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.

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