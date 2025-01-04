Расширен пилотный проект по подготовке женщин-водителей автобусов: кто может принять участие — Finance.ua

Расширен пилотный проект по подготовке женщин-водителей автобусов: кто может принять участие
Пилотный проект по подготовке и трудоустройству женщин-водителей автобусов расширен. Теперь он включает 10 областей Украины и Киев. Инициатива предусматривает бесплатное обучение, менторскую поддержку и гарантированную работу для участниц.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В каких областях действует программа
Теперь отбор участниц будет проводиться в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Киев.
Подать заявку можно до 17 января.
Что предусматривает участие в проекте
Участницы проекта получат:
- Бесплатное обучение для получения категории «D»;
- Гарантированное трудоустройство после завершения курса;
- Менторскую поддержку для адаптации на новом рабочем месте;
- Обучение по европейским стандартам, учитывая реформирование пассажирского транспорта в Украине.
Проект поддерживают 10 компаний-партнеров, в том числе коммунальные предприятия и крупные транспортные компании.
Они готовы предложить выпускницам комфортные условия труда и содействовать их интеграции в профессиональную сферу.
Кто может принять участие
Целью проекта является не только обучение для получения водительской категории «D», но и обеспечение женщин работой в сфере пассажирских перевозок.
К участию приглашаются женщины в возрасте от 21 до 65 лет, которые:
- проживают в указанных регионах;
- имеют водительские удостоверения категорий «B», «C», «CE» или «D1» с опытом вождения не менее 3 лет;
- готовы учиться онлайн и офлайн;
- стремятся переквалифицироваться и работать в сфере пассажирских перевозок.
Как подать заявку
Для участия в отборе необходимо заполнить анкету по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: she.drives.info@gmail.com.
Проект реализуется ОО «Фонд институционального развития» в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.
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