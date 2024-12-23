Женщины контролируют все больше денег во всем мире — Bloomberg — Finance.ua
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Женщины контролируют все больше денег во всем мире — Bloomberg

Мир
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Женщины контролируют все больше денег во всем мире — Bloomberg
Женщины контролируют все больше денег во всем мире — Bloomberg, freepik
Благодаря наследованию и карьерным успехам состояние женщин во всем мире растет. Это готовит новую почву для существенных изменений в управлении инвестициями и филантропией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает источник в McKinsey & Co, в США ожидается, что к 2030 году женщины будут контролировать 34 триллиона долларов — 38% инвестиционных активов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
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10 лет назад эта цифра составляла 7,3 триллиона долларов, или 29%.
Причиной в издании называют нынешнюю демографическую тенденцию: нынешнее поколение женщин переживает мужчин в среднем на 5 лет. А богатые мужчины оставляют своим женам контроль над состоянием семьи. Также на статистику влияет увеличение количества женщин, делающих прибыльную карьеру.
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«Это колоссальное изменение для женщин в США, которые 50 лет назад не могли самостоятельно открыть банковский счет или кредитную карту. Сейчас в мире есть сотни сверхбогатых женщин, в том числе по меньшей мере 62 миллиардера, которые контролируют около 11% с 9,9 триллионов долларов», — передает Bloomberg.
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