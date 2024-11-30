10 самых богатых людей мира в этом году обогатились более чем на 500 миллиардов долларов: кто в списке — Finance.ua

10 самых богатых людей мира в этом году обогатились более чем на 500 миллиардов долларов: кто в списке Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

10 самых богатых людей мира в этом году обогатились более чем на 500 миллиардов долларов: кто в списке, freepik

Владелец социальной платформы X Илон Маск стал богаче на 119 миллиардов долларов в этом году, а 10 самых богатых обогатились на 585 миллиардов долларов.

Об этом пишет Business Insider

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Илон Маск, Ларри Эллисон, Дженсен Хуанг и Марк Цукерберг заработали более $70 млрд каждый.

На верхушке списка богачей — Илон Маск, Джефф Безос и трое наследников Walmart.

Десять человек увеличили свое состояние в этом году в целом на $585 млрд — сумма, превышающая рыночную стоимость Exxon Mobil ($535 млрд), Oracle ($533 млрд) или Mastercard ($478 млрд).

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Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, к числу богатейших в 2024 году относятся генеральный директор Tesla Илон Маск, глава Oracle Ларри Эллисон, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и бум на рынке после переизбрания Дональда Трампа повысили цены на акции их компаний, что принесло им выгоду как крупнейшим акционерам.

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УНН По материалам:

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