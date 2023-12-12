Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие — Finance.ua

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Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие

Личные финансы
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Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие
Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие
Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия.
За соответствующий законопроект № 9226 о внесении изменений в некоторые законы для усовершенствования правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременного денежного пособия и предоставлением льгот некоторым категориям лиц, проголосовали в общей сложности 274 народных депутата, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Он рассказал, что согласно законопроекту право на получение единовременного пособия теперь имеют дети погибшего (умершего), в частности усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти; дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.
По словам Гончаренко, на получение единовременного денежного пособия также имеют право родители (усыновители), внуки, жена или муж, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу, а также иждивенцы погибшего (умершего).
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Законопроект предусматривает право военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и полицейских составлять завещание о выплате единовременного денежного пособия в случае его гибели (смерти).
Законопроект вносит соответствующие изменения в Кодекс гражданской защиты Украины, в законы о Национальной полиции, о единовременном денежном пособии за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины, о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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