Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие — Finance.ua

Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие Сегодня 09:15 — Личные финансы

Расширен перечень лиц, имеющих право на единовременное денежное пособие

Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия.

За соответствующий законопроект № 9226 о внесении изменений в некоторые законы для усовершенствования правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременного денежного пособия и предоставлением льгот некоторым категориям лиц, проголосовали в общей сложности 274 народных депутата, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Он рассказал, что согласно законопроекту право на получение единовременного пособия теперь имеют дети погибшего (умершего), в частности усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти; дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.

По словам Гончаренко, на получение единовременного денежного пособия также имеют право родители (усыновители), внуки, жена или муж, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу, а также иждивенцы погибшего (умершего).

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Законопроект предусматривает право военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и полицейских составлять завещание о выплате единовременного денежного пособия в случае его гибели (смерти).

Законопроект вносит соответствующие изменения в Кодекс гражданской защиты Украины, в законы о Национальной полиции, о единовременном денежном пособии за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины, о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

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