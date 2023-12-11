Кому из ВПЛ продлят выплаты в феврале — Finance.ua

Кому из ВПЛ продлят выплаты в феврале Сегодня 14:03 — Личные финансы

Часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будут получать указанные выплаты.

Но Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты пособий тем ВПЛ, которые получали его до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.

Об этом сообщило Минсоцполитики.

Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие громады, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в детсады. Школы в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность трудоспособных членов семей трудоустроиться.

Кому продолжат платить

Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустраиваться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как «муниципальная няня»).

Механизм выплат будет сопряжен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова стать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые громады.

Также предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

В этом году финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен.

На мероприятия по поддержке эвакуированных и проживающих в деоккупированных населенных пунктах из госбюджета выделено 94,7 миллиона гривен.

В рамках проекта «Прихисток» почти 150 тысяч владельцев домохозяйств получили 1,96 миллиарда гривен компенсации за размещение 2,8 миллиона внутренних переселенцев.

правила выплаты пособия переселенцам. Переселенцы, которые некоторое время проживают за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые. Также напомним , что в Украине изменилисьпереселенцам. Переселенцы, которые некоторое время проживают за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.

В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо уведомлять ОВА.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 февраля уменьшится количество переселенцев, получающих денежное пособие.

«Согласно изменениям в законодательство, с 1 февраля денежное пособие будут получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас его получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных свыше 4,9 млн человек! Как омбудсман Украины я не соглашаюсь с изменениями и озвучил эту проблематику на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов», — об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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