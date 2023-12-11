Кому из ВПЛ продлят выплаты в феврале — Finance.ua

Кому из ВПЛ продлят выплаты в феврале
Но Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты пособий тем ВПЛ, которые получали его до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.
Об этом сообщило Минсоцполитики.
Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие громады, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в детсады. Школы в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность трудоспособных членов семей трудоустроиться.
Кому продолжат платить
Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустраиваться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как «муниципальная няня»).
Механизм выплат будет сопряжен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова стать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые громады.
Также предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.
В этом году финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен.
На мероприятия по поддержке эвакуированных и проживающих в деоккупированных населенных пунктах из госбюджета выделено 94,7 миллиона гривен.
В рамках проекта «Прихисток» почти 150 тысяч владельцев домохозяйств получили 1,96 миллиарда гривен компенсации за размещение 2,8 миллиона внутренних переселенцев.
Также напомним, что в Украине изменились правила выплаты пособия переселенцам. Переселенцы, которые некоторое время проживают за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.
В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо уведомлять ОВА.
Справка Finance.ua:
Напомним, с 1 февраля уменьшится количество переселенцев, получающих денежное пособие.
- «Согласно изменениям в законодательство, с 1 февраля денежное пособие будут получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас его получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных свыше 4,9 млн человек! Как омбудсман Украины я не соглашаюсь с изменениями и озвучил эту проблематику на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов», — об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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