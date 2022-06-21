Расходы выросли в полтора раза: украинские банки сменили прибыль на 1,3 млрд грн убытка — Finance.ua

Расходы выросли в полтора раза: украинские банки сменили прибыль на 1,3 млрд грн убытка

Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Расходы выросли в полтора раза: украинские банки сменили прибыль на 1,3 млрд грн убытка

Украинские банки по итогам января-мая 2022 года получили 1,3 млрд грн чистого убытка. Тогда как в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 23,8 млрд грн чистой прибыли.

Об этом свидетельствует информация Национального банка Украины.

Примечательно, что за месяц общая сумма убытка сократилась более чем на 6 млрд грн. По итогам января-апреля банки получили 7,4 млрд грн «минуса».

По данным регулятора, общие доходы выросли на 15% по сравнению с результатом января — мая 2021 года, до 116,5 млрд грн. Из них процентные доходы составили почти 77 млрд грн, операционные — 31 млрд грн.

При этом расходы увеличились на 51%, до 117,8 млрд грн. Отчисления в резервы с января по май выросли в 8,2 раза по сравнению с прошлым годом, до 39,2 млрд грн. Процентные расходы за пять месяцев года достигли 22 млрд грн, комиссионные — 14 млрд грн.

НБУ уточняет, что по состоянию на 1 июня в Украине остается 69 действующих банков.

Справка Finance.ua:

и 24 февраля, и сейчас, через три с половиной месяца войны, безналичные расчеты проходят стабильно и без сбоев;

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам;



банковская система остается ликвидной: объем живых денег банков сегодня превышает 230 млрд гривен.

Кстати, выгоднее иметь сбережения не только в гривне или долларах, но и в криптовалюте, поскольку сейчас этот рынок стремительно развивается. Например, на криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. На бирже можно научиться управлять своими активами и приумножать их .

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