Достаточно ли в Украине наличных денег: комментарий НБУ — Finance.ua

Достаточно ли в Украине наличных денег: комментарий НБУ
Банковская система остается ликвидной: объем живых денег банков сегодня превышает 230 млрд гривен.
Об этом в интервью 24tv.ua заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
По словам Екатерины Рожковой, благодаря тому, что «живые деньги банков» сегодня превышают 230 миллиардов гривен, финучреждения свободно и бесперебойно оперируют как безналичными расчетами, так и операциями, связанными с выдачей наличных.
В то же время, отмечает первый заместитель главы НБУ, из-за активных обстрелов и боевых действий в первые недели войны с физической доставкой наличных денег возникали определенные сложности.
«Почти все перестало работать, люди перестали ходить по улицам, закрывались магазины, не все отделения банков работали. К тому же сети магазинов, заправок, не понимая, будет ли работать банковская система, перестали принимать карты. Они требовали наличные деньги», — добавляет собеседница издания.
Во многом, объясняет Рожкова, это обусловлено значительными социальными выплатами, осуществляемыми правительством. Речь идет о помощи вынужденным переселенцам, повышении заработных плат военным, медикам и других выплатах.
«Бизнес также в начале войны оказывал поддержку своим работникам, выплачивая финансовую помощь и авансируя выплату заработных плат. И частично это тоже средства, которые вернулись в систему», — отмечает замглавы НБУ.