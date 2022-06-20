Достаточно ли в Украине наличных денег: комментарий НБУ — Finance.ua

Достаточно ли в Украине наличных денег: комментарий НБУ

Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Достаточно ли в Украине наличных денег: комментарий НБУ

Банковская система остается ликвидной: объем живых денег банков сегодня превышает 230 млрд гривен.

Об этом в интервью 24tv.ua заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По словам Екатерины Рожковой, благодаря тому, что «живые деньги банков» сегодня превышают 230 миллиардов гривен, финучреждения свободно и бесперебойно оперируют как безналичными расчетами, так и операциями, связанными с выдачей наличных.

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В то же время, отмечает первый заместитель главы НБУ, из-за активных обстрелов и боевых действий в первые недели войны с физической доставкой наличных денег возникали определенные сложности.

«Почти все перестало работать, люди перестали ходить по улицам, закрывались магазины, не все отделения банков работали. К тому же сети магазинов, заправок, не понимая, будет ли работать банковская система, перестали принимать карты. Они требовали наличные деньги», — добавляет собеседница издания.

По ее словам, для большинства регионов вопрос доставки наличных решен.

«В то же время у нас остается вопрос доставки наличных в регионы, которые временно оккупированы», — говорит Екатерина Рожкова.

Что касается остатков на вкладах физических лиц в банковской системе, то, по словам замглавы НБУ, здесь рост с начала войны составил почти 74 млрд гривен.

Во многом, объясняет Рожкова, это обусловлено значительными социальными выплатами, осуществляемыми правительством. Речь идет о помощи вынужденным переселенцам, повышении заработных плат военным, медикам и других выплатах.

«Бизнес также в начале войны оказывал поддержку своим работникам, выплачивая финансовую помощь и авансируя выплату заработных плат. И частично это тоже средства, которые вернулись в систему», — отмечает замглавы НБУ.

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