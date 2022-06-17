Доллар может "потолстеть": эксперт спрогнозировал курс на осень — Finance.ua
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Доллар может "потолстеть": эксперт спрогнозировал курс на осень

Сегодня 08:09Валюта
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Курс покупки доллара на «черном рынке» сегодня составляет 35,53 грн/$, самый низкий курс продажи среди предложений — 35,53 грн/$, а самый высокий — 36 грн/$.
Финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что в ближайшие полгода настоящий курс может «потолстеть» еще на 15% и осенью достигнуть отметки в 40 гривен.
Укрепления гривны выше 30 грн/$ эксперт не ожидает и называет такой вариант невозможным.
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«Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики — это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация», — поясняет Кущ.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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По материалам: УНІАН
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