Доллар может "потолстеть": эксперт спрогнозировал курс на осень — Finance.ua

Доллар может "потолстеть": эксперт спрогнозировал курс на осень

Сегодня 08:09 — Валюта

Курс покупки доллара на «черном рынке» сегодня составляет 35,53 грн/$, самый низкий курс продажи среди предложений — 35,53 грн/$, а самый высокий — 36 грн/$.

Финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что в ближайшие полгода настоящий курс может «потолстеть» еще на 15% и осенью достигнуть отметки в 40 гривен.

Укрепления гривны выше 30 грн/$ эксперт не ожидает и называет такой вариант невозможным.

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«Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики — это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация», — поясняет Кущ.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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