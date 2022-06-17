Доллар может "потолстеть": эксперт спрогнозировал курс на осень — Finance.ua

«Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики — это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация», — поясняет Кущ.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.