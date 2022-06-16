Почему повысили курс для карточных операций за рубежом — разъяснение Нацбанка

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Почему повысили курс для карточных операций за рубежом — разъяснение Нацбанка

Несмотря на снятие ограничения на валютный курс для банков, сами финучреждения незначительно повысили курс для карточных операций граждан за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка в комментарии Укринформу.

«Банки незначительно повысили курс для карточных операций граждан за границей. Разница между курсом для таких операций 20 мая и курсом 14 июня в крупнейших банках не превышает 1 грн/долл. США. Это объясняется тем, что банки конкурируют за своих клиентов», — пояснили в Нацбанке.

Для большинства украинцев за границей незначительный рост курса не имеет значительного влияния. В то же время сужение разницы между курсом продажи наличной валюты и курсом операций за рубежом (которое уже произошло) вместе с уменьшением до 50 тыс. грн лимита на снятие наличных с гривневых карт за границей (которое было принято 20 мая), снизило мотивацию для «карточного туризма».

«Это, в свою очередь, позволит защитить международные резервы и соответственно курсовую, а значит, ценовую и финансовую стабильность», — подчеркнули в НБУ.

Справка Finance.ua:

напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продавали наличную валюту — он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором;

фиксированные курсы валют действуют в Украине с начала российского вторжения. С 21 мая 2022 года, после того, как НБУ своим постановлением № 102 отпустил в свободное плавание наличный курс, разница между ним и безналичным курсом конвертации валюты постепенно увеличивается и уже превышает 20%. В НБУ рассказали, когда «отпустят» курс.



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