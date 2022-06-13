Экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курса гривны к доллару, — НБУ

Сегодня 17:22 — Валюта

Экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, должна возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию.

Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 1 июня, в ходе которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.

«В противном случае коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и международные резервы сохранится», — говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами.

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В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности.

«Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно — главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта инфляционное развитие остается контролируемым», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару;

по словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, регулятор был вынужден зафиксировать курс на безналичном рынке, поскольку в настоящее время спрос и предложение не сбалансированы.



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