Экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, должна возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию.
Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, в ходе которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.
«В противном случае коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и международные резервы сохранится», — говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами.
В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности.
«Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно — главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта инфляционное развитие остается контролируемым», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару;
по словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, регулятор был вынужден зафиксировать курс на безналичном рынке, поскольку в настоящее время спрос и предложение не сбалансированы.