В НБУ рассказали о безналичных расчетах украинцев (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ рассказали о безналичных расчетах украинцев (инфографика)

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И 24 февраля, и сейчас, через три с половиной месяца войны, безналичные расчеты проходят стабильно и без сбоев.
Об этом сообщили в НБУ.
Независимо от того, находитесь вы в Украине или за рубежом — воспользоваться картой украинского банка можно беспрепятственно.
«С самого начала войны мы вместе с банками и платежными системами делали все возможное для обеспечения полноценной работы платежной карточной инфраструктуры. Средства граждан на счетах доступны им круглосуточно и 7 дней в неделю. Мы заботимся о финансовой защите украинцев, так будет и дальше. Ведь возможность использовать свои карты ежедневно в Украине или за границей мы считаем базовой потребностью, особенно во время войны»,
— Алексей Шабан, заместитель главы Национального банка Украины.

То, что украинцы активно пользуются платежными картами и выбирают безналичные операции как более безопасные в условиях военного положения, подтверждают данные карточного рынка в апреле.
Более 550 млн операций на сумму 450 млрд грн проведено с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в апреле. По сравнению с январем количество операций уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%.
В НБУ рассказали о безналичных расчетах украинцев (инфографика)
Более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн проведено с использованием платежных карт непосредственно в Украине. Это меньше на 20% по количеству и на 10% по сумме по сравнению с январем.
Такое сокращение в условиях войны незначительно и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности.
За рубежом в апреле украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд грн, подавляющее большинство этих средств — это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах вынужденными украинскими переселенцами.

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9 из 10 операций с картами были безналичными. В апреле доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе — 62%). В то же время, доля по количеству безналичных операций осталась почти неизменной — 90% (за январь 2022 года — 91%).
«Итак, видим, что карточная инфраструктура работает полноценно и помогает украинцам удобно, своевременно и главное безопасно проводить необходимые оплаты и иметь доступ к своим деньгам круглосуточно», — отметили в НБУ.
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По материалам: Finance.ua
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