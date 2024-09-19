Раненые защитники и защитницы из Киева будут получать по 45 тысяч помощи — Finance.ua

Раненые защитники и защитницы из Киева будут получать по 45 тысяч помощи Сегодня 20:20 — Личные финансы

Раненые защитники и защитницы из Киева будут получать по 45 тысяч помощи

Киев будет выплачивать 45 тысяч гривен материальной помощи раненым киевлянам — Защитникам и Защитницам Украины.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

«Депутаты Киевсовета поддержали инициативу мэра Киева о предоставлении материальной помощи раненым киевлянам — Защитникам и Защитницам Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время действия военного положения киевляне, имеющие ранения во время боевых действий, будут получать одноразовую материальную помощь в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета.

«Киев всесторонне поддерживает киевлян — Защитников и Защитниц. Инициатива мэра Киева Виталия Кличко по поводу денежной помощи является еще одним важным шагом в этом направлении. Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты. Однако уже сейчас можем заверить, что эта помощь будет доступна через Портал Защитников и Защитниц », — подчеркнула Марина Хонда.

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Напомним, в скором времени в украинских общинах появятся должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн.

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