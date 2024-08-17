Rakuten Viber введет возможность незаметного удаления сообщений из чатов, но не для всех — Finance.ua

Rakuten Viber введет возможность незаметного удаления сообщений из чатов, но не для всех
Rakuten Viber объявила о запуске функции удаления сообщений без следа. Она позволит пользователям незаметно отменять отправку своих сообщений, независимо от того, были они прочитаны или нет.
Функция будет доступна только подписчикам Viber Plus, говорится в пресс-релизе.
Viber Plus — это премиум подписка с доступом к особым функциям и с ограниченной рекламой. Она позволяет преобразовывать голосовые сообщения в текст, вести чат со службой поддержки, иметь безлимитный доступ к стикерам и другим бонусам.
Какая самая популярная функция у Viber Plus
Наиболее популярной функцией подписки является режим невидимки — им воспользовались более 72% пользователей Viber Plus в мире.
Этот режим позволяет быть в онлайне и читать сообщения на предпоказе, не раскрывая свой онлайн-статус и помогая сохранять приватность.
«Удаление сообщений без следа» расширяет возможности для конфиденциальности, позволяя отменить отправку сообщения в чате", — говорят в Viber.
В сообщении компании также отмечается, что с января 2024 г. количество подписчиков Viber Plus выросло на 170%. Эксклюзивные функции подписки доступны в 100 странах.
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