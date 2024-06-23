В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ — Finance.ua

В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ

Viber сделал функцию краткого изложения группового чата доступным всем украинцам. Функция на базе технологии Open AI анализирует от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате и выделяет ключевые пункты в кратком изложении на одно сообщение.

По данным Rakuten Viber в Украине, две трети украинцев каждый месяц и чаще общаются в групповых чатах. Новая функция поможет, в частности, сэкономить время на чтение сообщений в школьных, соседских, рабочих и других групповых чатах.

Компания Rakuten приводит пример того, как выглядело бы краткое изложение переписки между Кайдашами из повести «Кайдашева семья».

Компания также напоминает о других новых функциях в мессенджере, которыми могут воспользоваться пользователи, а именно: закрепленные сообщения, поиск в чате и автоматически удаляемые сообщения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.