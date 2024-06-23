В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ — Finance.ua
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В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ

Технологии&Авто
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В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ
В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ
Viber сделал функцию краткого изложения группового чата доступным всем украинцам. Функция на базе технологии Open AI анализирует от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате и выделяет ключевые пункты в кратком изложении на одно сообщение.
По данным Rakuten Viber в Украине, две трети украинцев каждый месяц и чаще общаются в групповых чатах. Новая функция поможет, в частности, сэкономить время на чтение сообщений в школьных, соседских, рабочих и других групповых чатах.
Компания Rakuten приводит пример того, как выглядело бы краткое изложение переписки между Кайдашами из повести «Кайдашева семья».
В Viber появилась функция краткого итога чата на основе ИИ
Компания также напоминает о других новых функциях в мессенджере, которыми могут воспользоваться пользователи, а именно: закрепленные сообщения, поиск в чате и автоматически удаляемые сообщения.
По материалам:
mezha.media
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