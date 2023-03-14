Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber — Finance.ua

Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber Сегодня 12:06 — Личные финансы

Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber

Популярный мессенджер в Украине Rakuten Viber поделился данными о топ брендов и моделей смартфонов, которыми пользуются украинцы.

Распределение по мобильным платформам. Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет. В феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году — 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев:

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

По сравнению с предварительными данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

Топ самых популярных моделей смартфонов:

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

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По сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сместив Redmi Note 7 вниз. Среди продуктов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.

Статистика получена благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов. Чат и звонки в Viber надежно защищены сквозным шифрованием по умолчанию — доступ к ним имеют только собеседники.

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