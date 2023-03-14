Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber — Finance.ua
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Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber

Личные финансы
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Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber
Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber
Популярный мессенджер в Украине Rakuten Viber поделился данными о топ брендов и моделей смартфонов, которыми пользуются украинцы.
Распределение по мобильным платформам. Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет. В феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году — 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев:

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. OPPO
  7. ZTE
  8. POCO
  9. Tecno
  10. Realme
Какими смартфонами пользуются украинцы: данные Rakuten Viber
По сравнению с предварительными данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

Топ самых популярных моделей смартфонов:

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi 9
  5. Redmi Note 9
  6. Redmi Note 7
  7. iPhone 7
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. iPhone XR
  10. Redmi 7A
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По сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сместив Redmi Note 7 вниз. Среди продуктов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.
Статистика получена благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов. Чат и звонки в Viber надежно защищены сквозным шифрованием по умолчанию — доступ к ним имеют только собеседники.
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По материалам:
Finance.ua
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