В Гонконге прекращают работать смартфоны, не зарегистрированные на реальное имя — Finance.ua

В Гонконге прекращают работать смартфоны, не зарегистрированные на реальное имя Сегодня 06:10 — Мир

В Гонконге прекращают работать смартфоны, не зарегистрированные на реальное имя

Жители Гонконга, которые не смогли или не пожелали связать свои SIM-карты со своими настоящими именами, увидели, что их мобильные телефоны отключены, потому что наступил крайний срок государственной регистрации SIM-карт.

По данным RTHK , по состоянию на 21 февраля 2023 г. было зарегистрировано около 12 миллионов предварительно оплаченных SIM-карт и SIM-карт с контрактным планом обслуживания. Они были связаны с полным именем пользователей, датой рождения и удостоверением личности. Каждый пользователь мог зарегистрировать до 10 SIM-карт через телекоммуникационных провайдеров. Правительственные чиновники утверждают, что этот шаг помешает мошенникам, похитителям личных данных и производителям самодельных бомб.

Глава Управления связи Сидни Цан заявил, что план регистрации имеет жизненно важное значение для соблюдения закона и порядка: «Программа регистрации по настоящему именем имеет целью закрыть лазейку, которая возникает из-за анонимной природы предоплаченных SIM-карт, и помогать правоохранительным органам в выявлении преступлений, связанных с использованием предоплаченных SIM-карт, помогая тем самым защитить целостность телекоммуникационных услуг и безопасность сетей связи, а также правопорядок».

Между тем, официальный представитель материкового Китая признал, что схема регистрации была введена из соображений национальной безопасности.

Несмотря на то, что официальные лица утверждают, что этот шаг был сделан якобы для закрытия лазейки, это не повлияет на SIM-карты в роуминге, то есть пользователи мобильных телефонов все еще смогут анонимно использовать иностранные SIM-карты.

По словам генерального директора по связям Управления связи Чосера Леунга, незарегистрированные пользователи все еще могут повторно активировать свои SIM-карты.

«Если [предоплаченная] SIM-карта все еще действительна с остатком на балансе, они все равно могут попросить своего поставщика телекоммуникационных услуг подать повторную регистрацию», — сказал он.

Согласно опросу 2021 года, проведенному продемократической Гражданской партией, почти 60% жителей Особого административного района Гонконг боятся, что благодаря практике привязывания SIM-карт к реальным фамилиям полиция получит новые полномочия по доступу к персональным данным пользователей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.