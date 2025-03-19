«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования

Фондовый рынок
22
«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования
«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования
«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» подало во вторник иск в суд на советницу Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк и администрацию президента Дональда Трампа из-за попыток прекратить финансирование организации.
Как передает The Hill, в иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, обжалуется немедленное замораживание финансирования радиостанции, а также отказ оплачивать счет на 7,4 млн долларов, выставленный в понедельник.
Радиостанция утверждает, что замораживание выплат подрывает полномочия Конгресса по распоряжению бюджетными средствами.
Читайте также
«Выделять средства в соответствии с законами об ассигнованиях и предоставлять их в виде грантов, как это предусмотрено Законом о международном вещании, — это не вопрос выбора для агентства. Это закон. Необходима срочная помощь, чтобы заставить агентство соблюдать закон», — говорится в исковом заявлении.
Отмечается, что радиостанция в скором времени будет вынуждена уволить сотрудников, если финансирование не возобновится.
«Сейчас не время уступать пропаганде и цензуре недругов Америки, — отметил генеральный директор медиаресурса Стивен Капус. — Мы считаем, что закон на нашей стороне и что деспотам по всему миру еще рано праздновать нашу гибель».
Читайте также
Радио Свободная Европа / Радио Свобода публикует материалы на 27 языках для 23 стран Европы и Азии, охватывая еженедельно 47-миллионную аудиторию.
Как сообщалось, Трамп в пятницу подписал указ, направленный на сокращение Агентства глобальных медиа США (USAGM) — материнской компании «Голоса Америки», «Радио Свобода» и других международных вещателей США, финансируемых правительством.
Сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск, вещание приостановлено.
Генеральный директор РС Стивен Капус также прокомментировал сокращение деятельности агентства, подчеркнув, что прекращение работы «Радио Свобода» стало бы подарком врагам Америки.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems