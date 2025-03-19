«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования — Finance.ua

«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

«Радио Свобода» подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования

«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» подало во вторник иск в суд на советницу Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк и администрацию президента Дональда Трампа из-за попыток прекратить финансирование организации.

Как передает The Hill , в иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, обжалуется немедленное замораживание финансирования радиостанции, а также отказ оплачивать счет на 7,4 млн долларов, выставленный в понедельник.

Радиостанция утверждает, что замораживание выплат подрывает полномочия Конгресса по распоряжению бюджетными средствами.

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«Выделять средства в соответствии с законами об ассигнованиях и предоставлять их в виде грантов, как это предусмотрено Законом о международном вещании, — это не вопрос выбора для агентства. Это закон. Необходима срочная помощь, чтобы заставить агентство соблюдать закон», — говорится в исковом заявлении.

Отмечается, что радиостанция в скором времени будет вынуждена уволить сотрудников, если финансирование не возобновится.

«Сейчас не время уступать пропаганде и цензуре недругов Америки, — отметил генеральный директор медиаресурса Стивен Капус. — Мы считаем, что закон на нашей стороне и что деспотам по всему миру еще рано праздновать нашу гибель».

Радио Свободная Европа / Радио Свобода публикует материалы на 27 языках для 23 стран Европы и Азии, охватывая еженедельно 47-миллионную аудиторию.

Как сообщалось, Трамп в пятницу подписал указ, направленный на сокращение Агентства глобальных медиа США (USAGM) — материнской компании «Голоса Америки», «Радио Свобода» и других международных вещателей США, финансируемых правительством.

Сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск, вещание приостановлено.

Генеральный директор РС Стивен Капус также прокомментировал сокращение деятельности агентства, подчеркнув, что прекращение работы «Радио Свобода» стало бы подарком врагам Америки.

Укрінформ По материалам:

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