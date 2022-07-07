Раде предлагают законодательно закрепить возможность выезда за границу для военнообязанных мужчин — Finance.ua

Раде предлагают законодательно закрепить возможность выезда за границу для военнообязанных мужчин Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Депутаты предлагают закрепить в законе о Порядке въезда и выезда граждан Украины возможность выезда за пределы нашего государства для мужчин, не состоящих на военном учете или забронированных органами государственной и местной власти.

не военнообязанные и не должны состоять на военном учете, а также мужчин, забронированных органами государственной власти и местного самоуправления для решения производственных вопросов. Группа народных депутатов из фракции «Батькивщина» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7484-2 о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», которым предлагается законодательно закрепить возможность выезда за пределы Украины во время военного положения мужчин, которые

Законопроектом предлагается дополнить закон «О порядке въезда и выезда из Украины» новой статьей следующего содержания:

Гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет, которые не исключены из военного учета в соответствии с действующим законодательством, запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения в Украине.

В то же время предлагается установить, что мужчины призывного возраста имеют право уехать из Украины при условии, что они подпадают под нормы абзацев два — тринадцать части первой и абзаца второго части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Речь идет, в частности, о возможности военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, выезжать в заграничные командировки для решения производственных вопросов, а также предоставлении возможности выезда мужчинам, которые не военнообязанные и не должны состоять на военном учете.

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Накануне было принято решение об отмене и доработке документа, предусматривающего запрет на выезд за пределы места жительства для военнообязанных.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что МВД предложило «платный» выезд мужчин за границу на время войны. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусов предложил ввести страховой взнос для мужчин, желающих уехать за границу во время военного положения: «Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес».

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