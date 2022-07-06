Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных — Finance.ua

Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных Сегодня 14:21 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных по стране без разрешений. Решение он объявил в ходе доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«На заседании с военными Президент заслушал доклад Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства», — рассказал источник изданию.

Известно, что Президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

«Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны», — информирует издание источник.

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