ру
34
Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за первое СОЧ
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13260, который изменяет порядок освобождения от уголовной ответственности военных, впервые покинувших воинскую часть.
Документ поддержали 227 народных депутатов.
30 августа истек срок, когда военные, покинувшие часть до 8 мая 2025 года, могли вернуться на службу в упрощенном порядке. Они имели возможность восстановить все боевые выплаты и обеспечение — денежное, продовольственное, вещевое и другое обеспечение.

Что предлагает законопроект

Новые правила предусматривают, что военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, могут быть освобождены от ответственности по старому механизму. Для этого нужно добровольно вернуться на службу и прослужить не менее трех месяцев.
Это требование не будет действовать в случаях, когда военное положение будет отменено или военного уволят со службы по состоянию здоровья.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщала, что некоторые военные, совершившие самовольное оставление части (СОЧ), могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Так, военные, ушедшие в СОЧ до 10 мая 2025 года, могли вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.
По материалам:
theБабель
