Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за первое СОЧ

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13260 , который изменяет порядок освобождения от уголовной ответственности военных, впервые покинувших воинскую часть.

Документ поддержали 227 народных депутатов.

30 августа истек срок, когда военные, покинувшие часть до 8 мая 2025 года, могли вернуться на службу в упрощенном порядке. Они имели возможность восстановить все боевые выплаты и обеспечение — денежное, продовольственное, вещевое и другое обеспечение.

Что предлагает законопроект

Новые правила предусматривают, что военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, могут быть освобождены от ответственности по старому механизму. Для этого нужно добровольно вернуться на службу и прослужить не менее трех месяцев.

Это требование не будет действовать в случаях, когда военное положение будет отменено или военного уволят со службы по состоянию здоровья.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщала , что некоторые военные, совершившие самовольное оставление части (СОЧ), могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Так, военные, ушедшие в СОЧ до 10 мая 2025 года, могли вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

