Военных предупреждают, что перевестись через СОЧ можно будет только в штурмовики

Украинские военные получают предупреждение о том, что перевестись из-за самовольного оставления части (СОЧ) станет гораздо сложнее. В некоторых бригадах рассылают предупреждение о том, что Генеральный штаб изменил механизм возвращения из СОЧ, и теперь вернуться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на военного из бригады Сухопутных войск ВСУ.
«Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает», — говорилось в сообщении, которое командир направил бойцам механизированной бригады.
В другой бригаде Сухопутных войск запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, ушедшим в СОЧ. Альтернативно предлагают набирать в подразделение военных из СОЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва.
«У нас рекрутинг закрылся. Они приходят — и сразу в штурмовые войска», — рассказал еще один командир батальона, столкнувшийся с новыми правилами работы с СОЧ.
Он рассказал, как выписал отношение бойцу, который ушел в СОЧ из своей бригады и хотел перевестись к нему в батальон. Но когда боец пошел в ВСП, его направили в штурмовой полк. Когда он пошел в другой ТЦК (после обращения в ВСП именно ТЦК распределяет военных), там его направили снова в штурмовой полк, но уже другой.
