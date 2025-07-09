У Міноборони розповіли, хто з військових може повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою — Finance.ua
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У Міноборони розповіли, хто з військових може повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою

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У Міноборони розповіли, хто з військових може повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою
У Міноборони розповіли, хто з військових може повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою
Деякі військові, які вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.
«На даний момент військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року», — поділилася вона.
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Нагадаємо, що 30 квітня в Україні продовжили термін добровільного повернення із СЗЧ. Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Ба більше, після повернення відновлюють усі види забезпечення, включно з грошовим.
Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, військовослужбовці, які повернулися із СЗЧ, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.
За матеріалами:
УНІАН
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