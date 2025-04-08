ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ — Finance.ua

ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ Сегодня 21:21

ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ

Государственное бюро расследований разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих после совершения самовольного оставления части (СОЧ), который начал действовать с 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Телеграм-канале.

Так, согласно обновленному алгоритму, если самовольное оставление части длилось до 3 дней, уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться в оставленную часть, после чего возобновляются выплата денежного довольствия и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

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Если СОЧ длилось более 3 дней, совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу, возбуждается уголовное производство. Военный должен обратиться через приложение «Армия+» к командиру воинской части и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы.

Военнослужащий также должен подать прокурору, в орган досудебного расследования (ГБР или Нацполиция), в суд ходатайство о намерении вернуться на службу и приложить письменное согласие командира. В суд также будут направлены материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается решение. После этого военнослужащий может предоставить командиру решение и вернуться на службу.

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Если СОЧ совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, правоохранителями возбуждается уголовное производство, а военнослужащего разыскивают и задерживают. Ему избирается мера пресечения, обвинительный акт направляется в суд. Суд по делу о совершении СОЧ может назначить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

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