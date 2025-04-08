ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ — Finance.ua
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ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ

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ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ
ДБР разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, совершивших СОЧ
Государственное бюро расследований разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих после совершения самовольного оставления части (СОЧ), который начал действовать с 1 марта 2025 года.
Об этом сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Телеграм-канале.
Так, согласно обновленному алгоритму, если самовольное оставление части длилось до 3 дней, уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться в оставленную часть, после чего возобновляются выплата денежного довольствия и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
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Если СОЧ длилось более 3 дней, совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу, возбуждается уголовное производство. Военный должен обратиться через приложение «Армия+» к командиру воинской части и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы.
Военнослужащий также должен подать прокурору, в орган досудебного расследования (ГБР или Нацполиция), в суд ходатайство о намерении вернуться на службу и приложить письменное согласие командира. В суд также будут направлены материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается решение. После этого военнослужащий может предоставить командиру решение и вернуться на службу.
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Если СОЧ совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, правоохранителями возбуждается уголовное производство, а военнослужащего разыскивают и задерживают. Ему избирается мера пресечения, обвинительный акт направляется в суд. Суд по делу о совершении СОЧ может назначить наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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